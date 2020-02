Zo zonder sterretjes en witregels wel goed dan Joris ?

J'suis l'poinçonneur des Lilas.

Le gars qu'on croise et qu'on n'regarde pas!

Y'a pas d'soleil sous la terre...

Drôle de croisière.

Pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste;

Les extraits du Reader Digest.

Et dans c'bouquin y'a écrit,

Que des gars s'la coulent douce à Miami!

Pendant c'temps que je fais l'Zouave...

Au fond d'la cave...

'paraît qu'y a pas d'sot métier!

Moi j'fais des trous dans des billets!

J'fais des trous, des p'tits trous...

Encore des p'tits trous!

Des p'tits trous, des p'tits trous,

Toujours des p'tits trous!

Des trous d'seconde classe!

Des trous d'première classe!

J'fais des trous des p'tits trous,

Encore des p'tits trous,

Des p'tits trous, des p'tits trous?!

Toujours des p'tits trous!

Des petits trous,

Des petits trous,

Des petits trous,

Des petits trous...

J'suis l'poinçonneur des Lilas.

Pour Invalides changez à Opéra!

Je vis au coeur d'la planète!

J'ai dans la tête,

Un carnaval de confettis,

J'en ramène jusque dans mon lit!

Et sous mon ciel de faïence,

Je n'vois briller que les correspondances...

Parfois, je rêve, je divague,

Je vois des vagues...

Et dans la brume au bout du quai,

J'vois un bateau qui vient m'chercher...

Pour m'sortir de ce trou

Où je fais des trous!

Des p'tits trous, des p'tits trous,

Toujours des p'tits trous!

Mais l'bateau se taille!

Et j'vois qu'je déraille,

Et je reste dans mon trou,

A faire des p'tits trous,

Des p'tits trous,

Des p'tits trous,

Toujours des p'tits trous,

Des petits trous,

Des petits trous,

Des petits trous,

Des petits trous...

J'suis l'poinçonneur des Lilas.

Arts et Métiers direct par Levallois!

J'en ai marre, j'en ai ma claque,

De ce cloaque,

Je voudrais jouer la fille de l'air

Laisser ma casquette au vestiaire!

Un jour viendra, j'en suis sûr,

Où j'pourrai m'évader dans la nature!

J'partirai sur la grand-route,

Et coûte que coûte,

Et si pour moi il est plus temps,

Je partirai les pieds devant!

J'fais des trous, des p'tits trous...

Encore des p'tits trous!

Des p'tits trous, des p'tits trous,

Toujours des p'tits trous!

Y'a d'quoi d'venir dingue!

De quoi prendre un flingue!

S'faire un trou, un p'tit trou,

Un dernier p'tit trou,

Un p'tit trou, un p'tit trou,

Un dernier p'tit trou,

Et on mettra dans un grand trou,

et j'n'entendrai plus parler d'trou,

Plus jamais d'trou

De petit trou, de petit trou,

De petit trou.