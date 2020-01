Treurig nieuws aangaande de persvrijheid in Nederland, en dan met name de vrijheid om aanwezig te zijn bij het poepsaaie fotomoment van de Koninklijke familie in het Oostenrijkse Lech. RTL Boulevard is daarvan namelijk KEIHARD VERBANNEN door de RVD omdat het programma een foto heeft laten zien. Dat is ook wel heel erg ontzettend verschrikkelijk natuurlijk. Het gaat allemaal om deze bemmende journalistieke reportage aangaande een door prinses Amalia geschreven en uitgevoerde musical in een privéschouwburg op een privé-eiland achter een privé-muur de openbare Koninklijke Schouwburg. Daar kwam bovenstaand kiekje voor, dat volgens RTL Boulevard door de Koninklijke Schouwburg zelf online is gegooid en nog altijd in de reportage te zien is. Journalistieke Bonus Fact Check na de breek.

Bonus Fact Check

Boulevard babbelaar Marc van der Linden zei gisteravond in de uitzending: "Ik begreep de volgende dag dat we daar heel veel woede mee hebben veroorzaakt bij de Koning en zijn gezin, die niet te zien zijn op die foto, want het is Beatrix met de moeder van Máxima." En toen vroegen wij ons meteen af: klopt dit wel? Het is maar goed dat we in Nederland persvrijheid hebben, want zo konden wij deze uitspraak keihard factchecken en ze is onwaar. WimLex en Max staan er ook op. Groetjes!