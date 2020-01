Daar issie dan, totale weggooier Johan Stellingwerf, die over de hele wereld een spoor van verkrachting achterliet om zijn verneukte leven nu maar eens vorm te geven in Bulgarije. Dat ging uiteraard niet helemaal goed, de diazepammetjes kropen weer eens waar ze niet gaan konden, waardoor Johan voor de miljoenste keer in zijn miserabele aaneenschakeling van clusterfucks zit opgesloten. Het lijkt erop dat de valiumverkrachter in dit bericht jammert dat hij in de gevangenis in elkaar wordt getrapt en daar zullen we heel wijselijk maar even niks van vinden. Enfin, de Bulgaarse media keilen de smoel van Johan over het hele internet (zie ook tweets na de klik & mooie schurkenfoto hiero) en er is zelfs een vrouw die op bewegend beeld iets tegen hem durft te zeggen. "Mister Johan!" Dapper, want de meeste vrouwen die een praatje met hem aanknopen worden de ochtend erna versuft wakker in zijn appartement.