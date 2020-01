Kijk. Wij zouden nog niet dood gevonden willen worden in het Holland Heineken House, maar wij kunnen ons best voorstellen dat er jongeren zijn die dolenthousiast worden van het vooruitzicht naar de andere kant van de wereld te mogen reizen om een pilsje te tappen voor Camiel Eurlings en/of een nakkie te doen met Yuri van Gelder. En die dat een stuk liever doen dan voor een paar rotcenten de hele dag bejaardenplees schoonmaken/aardbeien plukken/maaltijden bezorgen in fokking Nederland. En natuurlijk is het een beetje gierig van Heineken om niet eens een mininumloontje te lappen. Maar het is niet alsof er hier broodnodige banen worden afgepakt van mensen die per se voor twee weken ingehuurd moeten worden om het eten voor hun hongerige kinderen te betalen. En noemt u ons één bedrijf dat expres geld uitgeeft als dat niet hoeft. Bovendien: de NPO doet het ook. Dus MELD JE AAN, NU HET NOG KAN!