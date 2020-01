Wandelingetjes met Roderick op internet, stuk beter dan binnen voor de buis met zestien man (m/v) aan een tafel op twee netten tegelijk. Zeker als het een boswandeling is met de Heilige St. Pieter, misschien wel het nuttigste Kamerlid van Nederland. Over de slechte bescherming die burgers in de Nederlandse rechtsstaat genieten als de Belastingdienst je ten onrechte tot crimineel bestempelt (een uiterst zorgelijke kwestie die aan Jonker Nanojort in ieder geval niet besteed is). Over de moeizame situatie waarin een Nederlands Kamerlid moet opereren om een béétje openheid uit een gesloten, geheimzinnig en achterdochtig bestuurssysteem te peuren. En over het opportunisme van Timmerfrans, die op Malta met een medeplichtige aan moord stond te knuffelen die hij als EU-Oberst eigenlijk keihard zou moeten aanpakken (terwijl Omtzigt op EU-eiland Malta met persoonsbeveiliging over straat moet): het zit allemaal in dit prettige tweegesprek van twintig minuten. "Dit is misschien pas de tweede keer in mijn carrière dat ik langer dan tien minuten over mijn werk kan praten, in plaats van die 20 seconden die ik normaal gesproken krijg."