Geen wonder dat regeringspartijen CDA en vvd ineens met enorme bakken zand over migratiebeperking strooien: er moet afgeleid worden van Beroerd Binnenlands Nieuws over uw portemonnee.

Alles wordt altijd duurder maar nooit goedkoper. Niet alles hoor. A/V-apparatuur, mobiele telefoons en muziekinstrumenten werden goedkoper. Maar tenzij er nog een gloeilamp in je televisie zit, of je een gitaar in de open haard slingert, zul je niet warm gehouden worden door die spullen. En van de 4G-straling van je Galaxy S krijg je geen gevuld gevoel in je maag. Helaas zijn de eerste levensbehoeftes zoals eten, drinken, gas en elektriciteit allemaal wél duurder geworden door btw-verhogingen en klimaatdrammerij: "Elektriciteit was in 2019 gemiddeld 15,7 procent duurder dan in 2018. De prijsstijging van gas bedroeg gemiddeld 10,6 procent", dus alleen de opwarming van de aarde kan de kosten nog een beetje drukken (gelukkig vandaag weer winterse warmterecords op komst, dat is deze winter al goed voor 5% korting op de energierekening), want Nederland is officieel het op één na onbetaalbaarste land van de EU voor haar inwoners.