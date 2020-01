Sektesignaal kreeg 100k subsidie (*) maar ze werden ieder jaar toch zo'n vijftig tot honderd keer gebeld. Prach-tige cijfers. Derhalve heel erg jammer dat Sektesignaal ophoudt te bestaan. Vrij spel voor de sektes! Nu is er immers geen plek meer om te waarschuwen voor enge sektes als Scientology, Moon, Bhagwan, Ruinerwold, Avatar, Jehovah's, de EU, de islam, Joop, de NPO, nrc-lezers, tafeldames van DWDD, Tesla-rijders, vinylverzamelaars, frietzeggers, columnisten, Extinction Rebellion, de Postcodeloterij, kunstliefhebbers, mensen met Nederlandse vlaggetjes achter hun naam op Twitter, de christelijke kerk, Sektesignaal zelf, boeren met trekkers, boeren zonder trekkers, de UvA, je buren, Amsterdam, Denk, GroenLinks, SGP & D66, huizenbezitters, roodharigen, links, Bandidos, feministen, Canta-coureurs, Turkije, SBS6, Feyenoord, Apple-gebruikers en Nickelodeon-kijkers. Zijn we nog sektes vergeten? De wereld is in gevaar.