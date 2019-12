2020: Gasverbod. Invallen bij huizen met cv-ketels

2021: Snoei-afval verplicht inleveren bij Gemeentelijke Biomassa Punten

2022: Razzia's bij mensen met open haarden en houtkachels

2023: Laatste boom Hoge Veluwe gekapt. Windmolenplicht

2024: Beurscrash. Burgeroorlog. Randstad in brand. Koningshuis gevlucht

2025: Verkiezingen. PVV 55 zetels, FvD 40 zetels. Kabinet Nanninga I

2026: Grenzen dicht. Uit de EU. Krat bier weer 9 euro

2027: Gulden terug. Krat bier 8 gulden. Laatste NPO-er veroordeeld

2028: Bossen aangeplant in Verwoeste Randstad. Afsluitdijk weer open

2029: Rob Jetten en Jesse Klaver aangehouden in Argentinië. Feest