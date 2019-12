De 43-jarige dader, bekende van de politie Keith Thomas Kinnunen, doodde twee leden (64, 67) van het kerk-beveiligingsteam voordat het 71-jarige hoofd van de beveiliging en schietbaaneigenaar Jack Wilson hem met een enkel schot door het hoofd uitschakelde. Onder die omstandigheden op een afstand van 10+ meter is dat een ongekende prestatie. Naast Wilson en de twee slachtoffers trokken trouwens nog welgeteld zes kerkgangers een wapen toen de schietpartij begon, dus het was sowieso wel een suicide by church. De pastoor van de kerk kende de dakloze Kinnunen trouwens: "I had seen him. I had visited with him. I had given him food. I had offered him food at other occasions that he had been to our building." Maar goed, dan even over de champ van het uur natuurlijk. Bovenstaand een kort interview kort na de daad, na de breek een iets langer interview, iets langer na de daad, en wel op z'n eigen schietbaan. Hij is trouwens kandidaat voor de Republican primary election for Hood County Commissioner Precinct 3 en z'n slogan was al "make sure your vote is on target". Hij heeft z'n Facebookpagina wel eventjes offline gezet.