Het lukt nu al niet illegaal vuurwerk of drugs van de straat te houden, vandaag 2500 kg in Hendrik-Ido-Ambacht, 4327 kg in Ochten en eerder al 2500 kg in IJsselmuiden.

Al jaren wordt illegaal vuurwerk misbruikt bij vele vernielingen en geweld tegen hulpverlening. Met een kabinet dat zich op vele dossiers tegen haar eigen bevolking heeft gekeerd, hou ik mijn hart vast voor deze jaarwisseling. Slachtoffers van beleid rekenen af via de helden van de nooddiensten.

Het kabinet komt niet met een oplossing, de minister van Justitie komt met een grotesk dreigement van een totaal vuurwerkverbo d . Weer een traditie weg, weer iets afgepakt, weer tegen de burger. Meer vuurwerk illegaal maken, zorgt alleen voor een grotere voorraad, meer munitie. Als je dan toch met een crimineel in zee moet en de hoofdprijs betaalt, dan liever het echte werk.

Een loos dreigement, dat hij nooit waar kan maken. Het lukt nu al niet illegaal vuurwerk of drugs van de straat te houden, vandaag 2500 kg in Hendrik-Ido-Ambacht, 4327 kg in Ochten en eerder al 2500 kg in IJsselmuiden. Dit zijn de topjes van de ijsberg, er wordt veel meer gevonden, en veel meer ontsnapt aan de politie. Binnen een EU met open grenzen iets lokaal proberen te verbieden is vooral schattig idealisme. Letterlijk dweilen met de kraan open.

Dit is een kabinet dat niets heeft geleerd van de Amerikaanse drooglegging. De verboden op drugs en vuurwerk leggen een enorm beslag op de handhaving en vormen een goudmijn voor criminelen. Het geeft een wapenwedloop met beperkte middelen voor de politie, terwijl criminelen de halve winst kunnen investeren. Met Oud en Nieuw draait de brandweer en politie al jaren met een volledige bezetting. Er zijn geen reserves meer, de koek is op.

Vanaf de kansel oreert Ferd Grappenhuis een proefballonnetje dat goed valt bij dierenliefhebbers en milieuactivisten, maar het is op geen enkele manier te vertalen naar de praktijk. Zo koop je stemmen. Remkes probeerde dezelfde stoere taal in Den Haag, sinds het verbod op vreugdevuren zijn er iedere nacht autobranden. De ME loopt nu al rondjes in Scheveningen, vandaag een aanslag op een politieauto, zoals al eerder misging.

Honderden miljoenen aan vuurwerkverkoop verbieden, is ook het kleine broertje van de 18,9 miljard aan drugs die ons landje verhandelde. Die war on drugs gaat echt splendid. Vorig jaar moest Ferd nog toegeven dat een huurmoord in Nederland goedkoop is, en werd vergismoord een nieuw woord in de Nederlandse taal.

Die nieuwe woorden tekenen de Nederlandse reactie op harde criminaliteit. Geen daden, maar nieuwe woorden. Voor de show werd Ridouan Taghi nog opgepakt in Dubai. Een man die zonder strafblad een compleet moordend drugskartel opgericht zou hebben. Het OM beweerde dat hij al die jaren de dans ontsprong, en heeft daarmee hoofdzakelijk een aanklacht tegen zichzelf.

Het gebrek aan politie en recherche maakt het OM een papieren tijger met lege handen. De meest ernstige dossiers leiden om die reden niet, of te laat tot een vervolging. Turkije en Syrië zetten Europese en Marokkaanse Syriëgangers moeiteloos uit naar onder andere Nederland. Helaas zonder vervolging, veroordeling of strafdossier, zodat het OM ze alleen maar kan laten lopen.

Syriëgangster Laura werd op de Staatsomroep nog witgewassen tot jihadbruidje. De harde religieuze oorlog werd tot in het oneindige geromantiseerd, waar vrouwelijke terroristen hun zwarte boerka verruilen voor een witte trouwjurk. Ze worden neergezet als slachtoffers van oplichting, alsof in dit informatietijdperk niets bekend was. Alsof terrorisme voorbehouden is aan mannen.

Wij krijgen daarmee een steeds verknipter beeld over de zandbak. Assad gebruikte gifgas tegen het eigen volk, tegengeluid werd door geen enkele krant gepubliceerd. Nu blijkt dankzij Wikileak s zelfs het opperhoofd van de OPCW zijn eigen onderzoekers te mailen een rapport in de doofpot te stoppen en doodsoorzaken niet te onderzoeken. Eerder bedreigde VS-diplomaat John Bolton de kinderen van de directie van de OPCW om de oorlog in Irak te fixen, de OPCW was niet negatief genoeg over Saddam Hoessein.

We worden de ene oorlog na de andere ingerommeld, waardoor de handhaving van internationaal recht faalt. We zullen nooit meer in die casus weten wie vrijheidsstrijder is, en wie terrorist. We moeten het doen met de lezing van het kabinet en mainstream nieuws, pure propaganda. Een goed geïnformeerde kiezer is de basis van onze democratie en de enige beteugeling van onze krijgsmacht.

Maar ook de reputatie van protesterende boeren wordt zorgvuldig afgebroken. Vandaag afgeserveerd als subsidiesponzen, gisteren als alcoholisten op de trekker, daarvoor spookrijders, rupsje-nooit-genoeg en wekenlang ANP nieuws over een kapotgereden Malieveld. De reputatie van de demonstranten wordt zorgvuldig gesloopt. Dit is een mediacampagne tegen de boeren.

Terwijl de boeren een simpele vraag hebben, als hun producten zonder stikstof, fosfaat en koolstofdioxide moeten, of dan alle andere producten op de Nederlandse markt ook aan die nieuwe regels moeten voldoen. Zodat er weer een gelijk speelveld komt. Nu moeten Nederlandse boeren nog jaren vechten tegen bijvoorbeeld Oekraïens kippenvlees dat regelloos de EU binnenkomt.

Nu leven boeren al jaren in totale onzekerheid, onmogelijke bureaucratie en ieder jaar nieuwe milieumaatregelen die oude milieu-investeringen waardeloos maken. Het is niet een Europees samenhangend pakket, waar boeren met hard werken hun familiebedrijf kunnen redden. Het OM gaf deze week toe hun massale protesten niet te kunnen keren.

“People push you to your limits, but when you finally explode and fight back, you are the bad one”