Mensen doen rare dingen op tweede kerstdag. In de file naar een outlet bij Roermond, naar de Top2000 luisteren, boos worden op een tv-programma, op Twitter kijken of er al ruzie in de familie is of gewoon naar buiten. Als er dan ook nog een zonsverduistering is, gaan ze in Taj Sultanpur (7000 inwoners) buiten kuilen graven om gehandicapte kindjes in te stoppen. Want dan gaat het over, ofzo. Nu niet te hard lachen om zoveel middeleeuwse tribale dommigheid. Wij kennen een land waar je jaarlijks met een doktersverklaring moet aantonen dat je kind een chromosoompje meer heeft. Fijne dag!

Ring van Vuur. Mooi man, klimaatverandering