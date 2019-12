Statenlid Bart Privé stapt uit de PVV-fractie in Zuid-Holland. Dat meldt de Story Omroep West. "Volgens Privé liggen 'diverse incidenten' aan zijn besluit ten grondslag, zo schrijft hij verder in zijn brief. Om welke incidenten het gaat, wil het Statenlid niet toelichten." Dat snappen wij heel goed. Zoiets is natuurlijk privé. "Privé gaat als onafhankelijk Statenlid verder als Groep Privé." Groep Privé. Als er één combinatie van twee woorden Het Politieke Decennium 2010-2019 op de valreep samenvat, dan is het wel 'Groep Privé'. Succes Bart.