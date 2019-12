Jeremy Corbyn niet meer welkom bij Lodewijk Asscher. DENK mag niet meer meepraten over moties. Moslimbelangenclubs eindelijk door stevige screening voordat ze gesprekspartner van de overheid kunnen worden (en dan blijven er weinig over). Boycot voor Palestijnenorganisaties. Dries van Agt geroyeerd als erelid PvdA. Zelfs Job ‘moslims zijn de nieuwe joden’ Cohen komt er niet meer in. Tenminste. Dat lezen we allemaal in deze malle motie. Oh nee het gaat over boeren. Ja, Mark van den Oever van FDF maakte tot drie keer toe idiote vergelijkingen tussen boeren, jodenvervolging en de holocaust. Maar een partij die zichzelf verstandiger acht dan domme metaforen, en die vervolgens toch met deze motie komt, dat is nog veel tragischer. Misschien onzerzijds ook een beetje een boude bewering (maar wij zijn nou eenmaal ook maar lomp en niet zo slim), maar was Volkert van der Graaf niet ook het gevolg van maandenlange jarendertig-retoriek van GroenLinks, D’66 en jazeker, de PvdA? De Godwin in de wet verankeren als excuus om niet met belangenbehartigers te hoeven praten. Man man man. Ga toch gewoon aan het WERK, Lodewijk.

Waarom PVV en FvD niet mee stemden