Hoewel. Die files vallen nog wel mee op dit moment. Boeren en bouwers zijn daar in ieder geval onderdeel van, ook al is er na de korte (en gelukkig volstrekt incidentloze) Binnenhofblokkade van dinsdagavond grote onduidelijkheid of er nou wel of geen akkoord is tussen de dertien boerenclubs en premier Mark 'Geef ze een vinger om te voorkomen dat ze hun hand overspelen' Rutte over de stikstofimpasse. FDF ontkent in een persbericht (pdf).

Regio Updates 08u30:

Boel onduidelijkheid vandaag, want de acties waren half/half afgeblazen, en er lijkt een half/half akkoord te zijn met het kabinet (al is de inhoud daarvan nog onduidelijk). We doen een Rondje Rest van Nederland en dit is de status,

Groningen: Boeren in diverse plekken in de provincie en op de A7 onderweg naar onduidelijke bestemmingen. Begrip voor de boeren schommelt onder de 60%. Mensen willen gewoon naar hun werk. Liveblog bij RTV Noord.

Friesland: Volgens telegramagrariërs is het de bedoeling dat overheidsgebouwen geblokkeerd worden in Friesland vandaag.

Noord-Holland: Politie blokkeert A9 bij Alkmaar. Teamleider NH legt in de appgroep haar functie neer omdat de acties weinig coördinatie hebben en de politie naar verluidt gebeld heeft dat er hard aangepakt wordt. Er willen ook boeren naar het Mediapark want op WNL werden ze "radicaal" genoemd vanmorgen (en dat willen ze kennelijk gaan bewijzen).

Zuid-Holland: Boeren en bouwers zijn in het liveblog van Omroep West te volgen in hun opmars richting Den Haag. Kwamen ze daar niet net vandaan?

Drenthe: NederBoeren trekken met Duitse boeren op, en rijden in het grensgebied. Iemand nog een WOII-vergelijking paraat?

Gelderland: Hooibaal voor een supermarkt. Onsympathiek, boeren!

Brabant: Braboboeren willen naar 'industriële plekken', zoals de Amercentrale. Ook grote DCs van supermarkten zouden (toch) onder de blokkeerdoelen horen, onder andere in Tilburg en Veghel. De politie is boeren op de A2 aan het beboeten voor snelwegrijden. Omroep Brabant heeft een liveblog en is live op FB. "Het bij elkaar blijven wil nog niet heel erg lukken", aldus een boer, die de wanorde van deze actiedag daarmee aanstipt.

Limburg: Teamleider Limburg legt het boerenbijltje er bij neer omdat de politie stevig ingrijpen aankondigt. Er zijn blokkeerpogingen bij Born. Liveblog bij 1Limburg.

Bouw in Verzet: Trekt zich als stichting ook terug van de acties. Coördinatie lijkt ver te zoeken en dat kon wel eens slecht zijn voor de vreedzaamheid van demonstraties. Ze delen nog wel een affiche met gedragsregels.

John Queer!