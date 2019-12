Lekker dan. Als u 's nachts plotseling bijvoorbeeld 50 euro nodig hebt, kunt u dat niet meer uit de Geldmaat :) halen. In een poging zowel de War on Cash als de War on Plofkraken te winnen gooien de banken namelijk alle (Alle? Alle!) PIN-automaten tussen 23:00 uur en 07:00 uur dicht. Wij zijn uiteraard de laatsten om deze maatregel met een zekere periode in de geschiedenis te vergelijken, maar de avondklok voor geldbriefjes gaat per direct in. Sterkte allemaal.