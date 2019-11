Vannacht maar weer eens een plofkraak in de lieve stad van de hoop alwaar de mensen goed voor elkaar zorgen, dit keer in Banne Lieue. Gisteren een plofkraak in Breda. De voorbije dagen plofkraken in Tilburg, Zundert, Rijswijk, Noord-Scharwoude, Alkmaar, Zaandam en weer Amsterdam, alwaar ze de game haten en not the player door de automaten maar te gaan verplaatsen. Dit jaar al 62 plofkraken, 40 procent meer dan vorig jaar. Terwijl explosievenexpert Ad van Riel zegt dat WE echt niet kansloos zijn tegen die arbeidsovereenkomstschuwe plofkrakiërs. "Er zijn eenvoudige middelen waardoor dit soort plofkraken kan worden voorkomen. Het probleem is dat zowel banken als politie er niet de juiste aandacht aan besteden." Wat Van Riel eigenlijk zegt is dat we allemaal naar de banken en politie kunnen wijzen als er een keer slachtoffers vallen. HOE plofkraken te voorkomen zijn, wil hij echter niet zeggen. "Je wil de criminelen niet wijzer maken dan ze zijn." Ja, lekker dan. ABN is het in ieder geval zat c'est ça: die bank gooit tientallen pinautomaten op slot. Andere oplossing, iemand?