Urk. Daar blazen ze wel vaker dingen op met vuurwerk en brievenbussen als er iemand wat van dat geknal zegt. En nu zijn de brievenbussen van PostNL zelf aan de beurt. Normaliter gaan die bussen pas in de laatste week van het jaar op slot. Want iedereen moet nog Vrolijk Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaarswensen versturen. Het jongmens dat dit filmpje maakte mag zich melden bij de Jeugdbromsnor van Urk. Dat wordt een Eenzame Kerst en Oud & Nieuw in je sterretje. En dat algeheel landelijk vuurwerkverbod is ook weer een voetzoeker dichterbij. Eigen schuld.