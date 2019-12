GeenStijl: "GroenLinks stervende, Dijkhoff afgeschreven"

De zondagkoersen zijn binnen. De reiskosten- en wachtgeld-affaire etteren nog na in De Peilings van Maurice de Hond (pdf). De PVV is deze week nog steeds de grootste partij van Nederland (samen met PVVDA) en GroenLinks verliest de zetel van scheefwoner Diks aan Dierenpoezen. Verder valt op dat helemaal niemand in Nederland nog enig vertouwen heeft in kroonprins Klaas Dijkhoff, maar wel in poldercorbyn Lodewijk Asscher. Hoe dan?