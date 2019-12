Het is begonnen. De marechaussee gaat een einde maken aan de 24-uurs actie van Greenpeace en kumbaya kwelende consorten op onze nationale luchthaven. Afspraak was demonstreren prima, maar niet binnen in Schiphol Plaza, maar buiten waar het klimaat hard waait en heel koud regent. En dus worden demonstranten nu 1 voor 1 verwijderd. In dit tempo gaat dat ook ongeveer 24 uur duren. Arrestanten kunnen mogelijk alsook hopelijk zware taakstraffen krijgen, al was het alleen al om het belachelijke "Protestival". Later meer.

Update: NOODVERORDENING. Demonstranten worden met bussen naar Goelag vervoerd op last van BM Haarlemmermeer.

STRAFBLAD!

WAT IS DEZE?

Rooie Vrouwen waren er ook

Toch eventjes gevlogen, op Schiphol