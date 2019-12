Video die uit een real-time strategy game geplukt lijkt, maar afkomstig is van de nachtcamera van een politiehelikopter tijdens de Slag om Duindorp op 3 december. "Op de beelden is te zien dat het projectiel naar het voertuig rolt. Daarna volgt een explosie die ervoor zorgt dat het projectiel de lucht in wordt geschoten. Vervolgens is een tweede klap te zien. Dat is de explosie die normaal gesproken in de lucht plaatsvindt." Het lijkt ons vooral een explosie die normaal gesproken überhaupt niet hoort plaats te vinden en al helemaal niet bij een politieauto. Gelukkig geen gewonden, maar snel opsporen dit tuig aub.