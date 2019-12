Voor de derde avond op rij is maandag vonkte het onvredevuur in Duindorp - wat is die blanke bodem der duinen nou aan het doen? Het jaarlijkse fikkiestoken op het strand bij Duindorp gaat niet door, en daar is de jeugd zo boos over dat ze dan maar het hele dorp in de hens zetten. Zondag brandde er al een snackbar uit en werd een 9-jarige (!) opgepakt die met een molotovcocktail (!!) rondliep, maandagavond moesten vooral politie en ME het ontgelden in een verhit (ha!) kat-en-muisspel met veel vuurwerk (en gabberhouse, omg). Cultuurtradities met geweld "verdedigen", echt de beste weg om sympathie te krijgen voor je overtuigingen sinds helemaal nooit. En voor wat? Burgemeester Krikke heeft haar Insta-account al gesloten na het vergunninggeblunder rond de met een sisser afgelopen vonkenregen van vorig jaar. In Scheveningen snappen ze het wel: daar wordt de vergunningsaanvraag voor het cultureel erfgoed (dingen in de fik steken op het strand - wat een traditioneel verrijkt land zijn we toch eigenlijk hè) vooralsnog netjes doorgezet. Dan maar een wat kleiner stapeltje hout. Zo niet in Duindorp. Die steken liever hun eigen huis in de fik: dertien aanhoudingen. Achtelukke Teffeslijås.