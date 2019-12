Frans Timmermans greep, zoals u weet, naast zijn felbegeerde voorzitterschap van de EU-commissie. We zeggen het met pijn in de pen, maar: was ie het maar wél geworden. Want de functie die ze nu voor hem bedacht hebben, is nog vele malen gevaarlijker: Klimaatpaus. Als EC-voorzitter zou Timmerfrans tenminste gebonden zijn aan wetten, verdragen en regels die zijn ego op democratische wijze hadden kunnen beteugelen. Maar nu maken ze hem Klimaatpaus, en geven ze hem de controle over een door het Europarlement uitgeroepen klimaatcrisis, en geven ze hem vrij spel plus tweehonderdzestig miljard euro (EEN KWART van de EU-begroting) om het op te lossen. Deze zelfvoldane hypernarcist, een gigantische bak poen en een klimaatprobleem zonder spelregels: je hebt echt alarmistismeschaamte als je hier niet een klein beetje doodsbang van wordt.