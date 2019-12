Kinderen van het vaderland, de dag van glorie is aangebroken! Dankzij de geweldige mensen in onze regering en hun trouwe helpers is het dreigingsniveau voor aanslagen in Nederland gedaald van niveau 4 naar niveau 3. Er is ook een speciale video dus het zal wel kloppen allemaal. Het enige dat we nog hoeven te vrezen, is de vrees zelf en het gestileerde gezicht van radicaal rechts natuurlijk. We zien u allemaal op de kerstmarkt!