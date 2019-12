Ho wacht stop nog even met de vuurwerkdiscussie. Nagekomen beelden van de Paneuropese winterfestiviteiten, in Italië. Terwijl in Nederland Sinterklaas & Zwarte Pieten met draaiende camera werden lastig gevallen door opgehitste cultuurmarxistische kinderfeestvernielers, beten elders in Pagan Europe de boemannen steviger van zich af. In Vipiteno ging neef Krampus even met de roe los op omstanders - en ja, met al die open grenzen zitten er dan ook een paar niet EU-burgers tussen. Sorry mensen. Traditie!

Update: Ook in voormalige As-natie Oostenrijk ging Krampus harig bangmaken.