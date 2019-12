Schokkende video met verrassend accuraat commentaar van een bijeenkomst achter de HEMA waar vier jongeren bewusteloos zijn getrapt in Helmond (Limburg). Dat is inderdaad echt niet normaal, de vier hebben aangifte gedaan en de politie heeft één verdachte gepakt, maar is nog op zoek naar één andere. Enfin. U kent de drill. Bent u, of kent u, een van deze lafhartige kopschoppers, belt u dan vooral niet met de Volkskrant en wel met de politie. Beterschap voor de slachtoffers en slechterschap voor de daders.