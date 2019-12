Real Madrid, voetbalclub met hoofdsponsor Fly Emirates - als vliegmaatschappij vermomde bomenplanters. Real ging dit voetbalseizoen met de trein naar de Verenigde Staten, met de trein naar München, met de trein naar Salzburg, met de trein naar Rome, met de trein naar Vigo, met de trein naar Villarreal, met de trein naar Sevilla, met de trein naar Mallorca, met de trein naar Eibar, met de trein naar Vitoria-Gasteiz en tussendoor gingen ze voor de Champions League met de trein naar Parijs, met de trein naar Istanbul en de komende weken gaat men met de trein naar Brugge, Valencia en Barcelona. Of nee wacht, ze stappen gewoon altijd met z'n allen in het vliegtuig. Echt helemaal fantastisch dus dat deze club komende week één keertje in het groen speelt om aandacht te vragen voor het klimaat. Bedankt Real Madrid, lichtend voorbeeld in de strijd tegen dode ijsberen. Na de klik een filmpje over de privétrein van Real Madrid.