9000 gezinnen mochten niet eten. Gewoon in Nederland. Ze zijn doelbewust en langdurig onder het bijstandsniveau getrapt. Eerlijke ouders die hun kinderen naar de opvang brachten, naar hun werk rennen en daarna door de belastingdienst financieel compleet zijn vermalen . Hun salaris was na het loonbeslag niet eens genoeg om de kinderopvang of de huur te betalen.

Zonder het dossier te lezen, weet je al van iemand die kinderopvangtoeslag ontvangt, dat die werkt. Je weet dat er kleine kinderen zijn, want boven de twaalf gaan ze niet meer naar de opvang. Je weet dat die toeslag inkomensafhankelijk is. Je weet dat die toeslag net hoog genoeg is om een deel van de kinderopvang te betalen, maar geen vetpot is. Als je even logisch nadenkt, weet je fucking alles.

Om in zo'n dossier toch op het knopje te duwen om de uitgekeerde toeslagen over een paar jaar op te tellen en via loonbeslag terug te vorderen, is beestachtig. Mensen zitten dan gevangen in hun eigen huis. Minder te eten dan in de gevangenis. Dit is het Milgramexperiment , en hier hebben ambtenaren de ene schok na de andere schok aan werkende ouders en hun kindjes toegediend.

Dat bleek niet een individueel ambtelijk foutje te zijn, maar beleid. Niet alleen onderin, nee deze houding van de fiscus richting het gepeupel is de visie van managers en topambtenaren . 9000 gezinnen op 600.000 kinderopvangtoeslagen, anderhalf procent ging door de gehaktmolen. De buit van deze rooftocht werd door alle bestuursniveaus uitbundig gevierd.

Nette werkende ouders zijn jarenlang de schuldsanering in geholpen. Hun kinderen zijn soms zonder ontbijt of zonder nieuwe kleren naar school gestuurd, hopend op een leerkracht die zo slim is brood mee te nemen naar haar werk. Ouders werden werkloos , gezinnen kapot soms zelfs dakloos . Er heeft iemand zelfmoord gepleegd. Menno S & Mark R, jullie hebben Nederlands bloed aan jullie handen.

Vooraf ingevulde aangifteformulieren

Allemaal ouders die zonder enig proces bij een rechtbank, bestempeld werden als fraudeur. Deze mensen kregen geen inzage in hun dossier. Er werd niet meer op hun telefoontje en brieven gereageerd. Geacht Openbaar Ministerie, dit is mijn aangifte van knevelarij , hiermee moet u het doen. Geachte politie, liggen er al vooraf ingevulde aangifteformulieren klaar?

Het is goed dat ook Kamerleden en belastingambtenaren hier een strafrechtelijk onderzoek verlangen. Hopelijk zorgt voortschrijdend inzicht tot het sneuvelen van beide Pikmeerarresten , om de strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren op te heffen. De belastingambtenaren durven dit vanuit anonimiteit en onscheidbaarheid te doen. Wij zijn vogelvrij.

Hier moeten slachtoffers tegen het rijk procederen om alle schade vergoed te krijgen. € 500 smartengeld per half jaar loonbeslag of schuldsanering is een fooitje. Gezinnen zaten jarenlang klem via chronisch geldgebrek. Criminelen krijgen al € 80 per dag onterechte voorlopige hechtenis, dat is € 14.560 per half jaar en die worden zorgeloos van basisbehoeften voorzien. ( PDF p26 )

Het is voor flexwerkers onmogelijk de toeslagen correct aan te vragen. Ze hebben geen enkele arbeidszekerheid, maar moeten toch hun inkomen over een compleet jaar correct schatten. Dit zijn mensen in continue fiscale onzekerheid, en dus hun financiële keuzes nergens op kunnen baseren. Ze kennen hun banksaldo, maar niemand kent hun slapende fiscale schuld of vordering.

Toeslagensysteem is een tragedie

Het toeslagencircus is sowieso al een volledige erkenning dat de inkomstenbelasting te hoog is. Arbeiders kunnen de kinderopvang niet zelfstandig betalen, omdat hun netto loon te laag is. Bewoners kunnen huur of hypotheek niet meer betalen. Ze krijgen als kleuters een beetje geoormerkt zakgeld terug, nota bene hun eigen geld. 7,2 miljoen toeslagen per jaar. Waanzin.

Sinds de introductie van toeslagen in 2005 is er georganiseerd misbruik . De belastingdienst kan pas na het verwerken van een jaaraangifte echte conclusies trekken, tijdens het uitkeren kunnen ze alleen gokken. Deze jaarsystematiek achteraf veroorzaakt fraude, fouten, onzekerheid, doelbewust niet uitkeren en nu zelfs meedogenloos onterecht terugvorderen. De fiscus als beul.

Gelukkig zijn er nog ambtenaren met een geweten, een rechte rug en wordt er gelekt naar commerciële nieuwsdiensten, want deze informatie is niet spontaan of vrijwillig gedeeld met de Kamer. De fiscus misleidde de rechter . Een democratie begint bij goed geïnformeerde rechters, volksvertegenwoordigers en kiezers, daar werkt dit kabinet niet aan mee.

Blinde lemmingen

Met zo'n houding richting transparantie van onze coalities en kabinetten hebben we collaborateurs die overal hun mond over houden om als blinde lemmingen naar de voorlichters verwijzen, en we hebben ambtenaren die weten dat ze uiteindelijk gewoon voor ons werken, de wet volgen en durven schandelijke zaken bij de pers te deponeren .

Deze affaire is ook een keiharde boodschap aan mensen in de bijstand. Ga vooral niet werken, want als er iets fout gaat, ga je forse stappen achteruit. Vanuit deze uitkering is een nieuwe baan niet alleen een kans op meedoen en meer geld, het is ook een kans te verdwalen in het systeem en door een foute inschatting of verkeerd ingevuld formuliertje te eindigen zonder banksaldo.

De bijstand is fiscaal voorspelbaarder dan een baantje. Als je carrière maakt van minimumloon naar modaal zie je het vrij besteedbaar inkomen nauwelijks stijgen. Het scheelt maar een euro per gewerkt uur. Ik heb diep respect voor deze mensen die voor kleingeld hard werken. Dat respect had de fiscus niet, die roofden tienduizenden euro's per gezin - euro's die er niet waren.

Werken loont niet meer, het liberale gedachtegoed is dood.

Menno S. (D66) & Mark R. (VVD) waar is jullie empathie? Waar is jullie integriteit?

Geef jezelf aan.