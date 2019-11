Nou nou nou niet zo denigrerend allemaal. Ze kunnen heus wel wat bij de overheid. Zoals [nog opzoeken, red.] en [ook nog opzoeken, red.]. Wat ze in ieder geval NIET kunnen is verkeersboetes uitdelen. Ja, wel eigenlijk, als u om 3 uur 's nachts in uw uppie met 1 km/h te hard over de vijf banen van de A2 tuft. Maar als u denkt: ja daar heb ik helemaal niet gereden, of dat heb ik helemaal niet gedaan, ga voor de lol eens in beroep. 95% van de Nederlanders krijgt bij zo'n lelijke brief in de bus naast een halve huwelijkscrisis ("JEFFREY WAT HEB JE NOU WEER GEDAAN" - "JA SAMANTHA IEMAND MOET WERKEN" - "O DUS JIJ VINDT STREEKINFLUENCER GEEN BEROEP") een Pavlovreactie richting de paslezer, maar dat is dus helemaal niet nodig. Ze doen maar wat joh. Dik 100.000 boetes per jaar (= ca. 275 per dag) worden verscheurd wegens gebrek aan bewijs of opgelegd aan de verkeerde persoon. "Hoogleraar sanctierecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit in Nijmegen concludeert 'dat er iets echt niet goed gaat' bij het opleggen van boetes. 'En dat is dan nog wel de meest deftige conclusie. We mogen van de overheid verwachten dat besluiten richting burgers zorgvuldig worden voorbereid. De praktijk is dus dat dit niet altijd gebeurt'." Gewoon betalen? Neuh.