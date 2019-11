En wij altijd maar denken dat ze in die shishalounges gewoon een beetje ouwehoeren over de garing van baklava, wie er rechtsback moet staan bij Galatasaray of de beste plekken voor aanbiedingen van Gucci-petjes. Nee hoorrrr. Coke, wapens, handgranaten, mensen omleggen en geld witwassen. Nou jaaaaaa zeg dat hadden we écht niet gedacht zeg. Zo'n afgehakte kop voor een ontmoetingsplek van inclusie en verbinding, dat moest toch welhaast een vergissing zijn? We zijn echt helemaal in de war nu. Straks gaan ze ons nog vertellen dat Epstein wél zelfmoord heeft gepleegd.