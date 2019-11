De bovenstaande geenspijt-optant vieze Ibrahim zat voor zijn islamitische dienstplicht zelfs in het Nederlandse leger, wat het natuurlijk wel nóg ongeloofwaardiger maakt als hij zegt dat "Ik ben niet iemand geweest die bijvoorbeeld een wapen tilt, en ervoor gaat". Oftewel, hij zal wel weer een van de tienduizenden Europese fietsenmakers en corvee-versterkingen zijn geweest. En bij de vraag of hij de verkrachting van Yezidi-vrouwen veroordeelt, een beetje schuilen achter "volgens de sharia is dat geen verkrachting." Ach, het leven van een ideoloog. En dan die Belgische makker Abdellah Nouamane. Lijkt misschien zo'n aardige jongen, maar zit er al sinds 2013 "en ontwikkelde hij zich daar tot 'een van de meest beruchte Belgische strijders." Daarbij is hij in België al veroordeeld voor het plannen van een aanslag. "Alles gaat in de lucht in België. Ik zou zeggen van bibliotheken tot scholen, tot ziekenhuizen, tot winkelstraten, tot discotheken. Overal waar een ongeloof heerst," verklaarde hij destijds. Leuk weetje trouwens, z'n moeder dacht een jaar lang dat hij dood was, totdat bovenstaande beelden dus verschenen. En zelfs zij heeft haar twijfels: "Ik hoop dat hij de waarheid spreekt, dat hoop ik als moeder. Het is moeilijk voor een moeder. Ik kan u ook niet 100 procent zeggen dat hij niet meer radicaal is." Aangezien Abdellah net als Ibrahim is opgepakt in Baghouz, het destijds werkelijk allerlaatste IS-bolwerk, behoorde ook hij natuurlijk gewoon tot de hardste kern van M(ohammed)-side.

Het is hem echt!