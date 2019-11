We moeten het even hebben over de bemensing van de lokale politiek in gemeente Stichtse Vecht. Eerst hadden we een wietkwekende vvd'er, toen fotoshopte D66 zijn eigen burgerhatende wethouder weg, de PVV weet het ook allemaal niet meer, maar we maken dit topic om GroenLinks af te zeiken dus laten we dat maar gaan doen. De twee weken geleden plotseling vertrokken wethouder Linda van Dort krijgt namelijk 6374,40 euro per maand wachtgeld uitgesteld loon. Dat kan oplopen tot meer dan 200.000 euro. Wij snappen dat ze gewend is aan een bepaald bestedingspatroon, alleen wil Van Dort (die toen ze nog voor de NPO werkte reportages over GroenLinks maakte bij 1vandaag) niet zeggen waarom ze is opgestapt. Moet u eens proberen bij het UWV. Zonder reden ontslag nemen en dan uw handje ophouden. Wat een lelijke politiek, GroenLinks. Daar balen we van.