Nou het Gijs van Andelpark in Gorinchem is weer veilig hoor. "Wijkagenten zijn in gesprek gegaan met buurtbewoners en hebben hun voel sprieten uitstaan", waardoor de politie kan melden dat er vanochtend drie jongens zijn aangehouden voor de kopschopfilmpjes die wij allemaal inmiddels zo goed kennen. "Het onderzoeksteam verdenkt een jongen van 14 en twee jongens van 15 uit Gorinchem het daadwerkelijk plegen van de mishandeling. De verdachten zijn vanochtend op het politiebureau aangehouden. Ze zitten nu vast en worden gehoord." Jordy (14), Jordy (15) en Jordy (15) kunnen zich alvast opmaken voor een flink FOEI-gesprek.