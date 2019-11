Enough is enough

In de internationale gemeenschap is met groot enthousiasme gereageerd op de hartverwarmende foto van voetbalclub GVV Unitas uit Gorinchem. Op de foto poseren de spelers van het eerste elftal met een jongetje, dat zij niet in elkaar slaan. Unitas wil met de foto duidelijk maken dat het afstand neemt van iedere vorm van 'geweld, wegwerpgebaren, of wat dan ook'. De afgelopen dagen ontstond veel ophef na gewelddadige video's waarin Gorinchemse jongeren door andere Gorinchemse jongeren, die nieuw lijken te zijn, in elkaar werden gemept. Gebruikers van sociale media reageerden woest op de daders NOS. De politie doet onderzoek en heeft 'een groot aantal verdachten' geïdentificeerd.