De NPO is een taxpoetcrematorium voor het eigen gelijk van de generatie '68 (ook wel "OK Boomers" genoemd), die open grenzen in een Nooit Meer Oorlog EU propageren, alles rechts van D'66 onfris-tot-fascistisch vinden, geen enkel probleem zien in de gewelddadige dogma's van de islam, wel geloven dat Greta Thunberg een klimaatmessias is, en denken dat het internet een bron van kwaad is omdat mensen daar kunnen terugpraten tegen de mediapoortwachters van de ivoren torens van de macht. Hoe sneller dat jaarlijkse miljard dat ze cremeren gehalveerd wordt - of liever nog verder verlaagd - hoe beter, want televisie is voor je hersenenen als een magnetron voor je maaltijd: het houdt het allemaal lekker warm maar je eindigt wel met pulp die altijd hetzelfde smaakt. Hoe los je die eenzijdigheid op? Nou. Logisch. Met *nog* een omroep natuurlijk.

Want televisie is helemaal niet dat kastje dat heel bankaardappelend doorzonvinex en vijftigplussend geranium-Nederland dagelijks om half zes op Nederland 1 of RTL 4 zet, en daarop laat staan tot het bedtijd is. Het is een zeer invloedrijk medium waar iedereen die er naar kijkt minder slim, minder kritisch en eenzijdiger geïnformeerd van wordt. Dus komt er nu een nieuwe omroep voor "Ongehoord Nederland", om hetzelfde te doen vanuit andere hoek. De doelgroep zijn alle mensen die op dit moment woedend zijn op #Medialogica (178.000 kijkers, een kwart van het Reisbureau NPO-programma dat er voor kwam), die het dying medium waar de kijkers letterlijk van uitsterven nog snel zelf even willen gebruiken om lekker klimaatkritisch te doen en de Zwarte Pieten-discussie vanuit een ander geluid aan te vliegen. Maar niet onafhankelijk want FvD en PVV steunen het plan (video’s na de breek) dus het is feitelijk gewoon een nieuwe zuil tussen de zuilen.

Wij kijken even over onze schouder naar het vorige decennium, toen PowNed bij de oprichting ook iets riep over bommetjes gooien op de aanstootgevende ideologische eenzijdigheid van het Mediapark, en vergelijken dat met hoe PowNed vandaag ook maar een beetje aanmoddert op een paar kanalen waar ze van de NPO eigenlijk niet eens mogen komen ("onrecht!"), en wensen Arnold Karskens en kornuiten veel succes hoor. Maar wij zouden ons geld eerder stoppen in een campagne om mensen voor die huilbuis wég te krijgen.

Baudet wil meer Zwarte Piet op tv

Wilders wil minder NPO, behalve deze zender dan