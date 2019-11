Zaterdag de mooiste dag van de week, want dan mogen alle stoere kerels op pad van het vrouwtje. Jeanette lekker thuis home is where the heart is, met haar breiwerkje, Blowgie de Hond voor een keertje bij het baasje op de bank, de boel de boel, en meneer met z'n maten onder de tap. En dan krijg je dus dit.

Auto crasht en vliegt in brand bij nachtelijke achtervolging Deventer. Beschonken bestuurder zorgt voor spoor van vernieling tijdens achtervolging Nijmegen. Wilde politieachtervolging eindigt op Amersfoortse bouwplaats. Persoon aangehouden na te zijn achtervolgd door meerdere politievoertuigen. Achtervolging na een matpartij in Leiderdorp. En dan nog een meneer die 'm in Enschede in de sloot parkeerde en er vandoor is gegaan.

Die makkers hebben zeker nooit in Verkeerspark Assen gereden. Maar we zullen het simpel maken voor Cora de Verkeersminister. Drankrijden & vluchten voor politie = rijbewijs inleveren en NOOIT meer rijden.



PS. Na de klik beelden van een thuistapper die met zijn jatten aan hulpverleners zit. Koekoek.