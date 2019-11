HELEMAAL & GANZ UITVERKOCHT in 35 MINUTEN!

Zonder hoge verwachtingen knapten wij simpele stadsboeren vorig jaar naar de Achterhoek voor de Zwarte Cross en we durven 'm wel aan: het was het allermooiste, meest onbekommerde en gezelligste weekend van het jaar. De totale vrolijkheid, vrijheid, vriendelijkheid, hoe we volledige eindbaas Hans Teeuwen meenamen als surprise act, hoe het doldwaze dj-duo Altijd Larstig & Rob Gas D'r Op de Schaterbar afbrak, hoe Ronaldo en H. Okamoto heel veel plezier hadden in het reuzenrad en hoe Spartacus op de crossbaan full Pedro Tragter ging met onze opgefokte Puch Maxi. Nu weten we kats niet of we eigenlijk wel een nieuwe poging mogen doen om festivaldirectrice Tante Rikie te versieren - maar intern zijn we er wel uit. We gaan gewoon wéér.

De Zwarte Cross is dus al uitverkocht wegens razendpopulair, MAAR WIJ DELEN NOG DE NODIGE KAARTEN UIT! Nu menen we ons iets te herinneren over van die bordjes. Kekke, leuke, gezellige boerenlollige bordjes. 'Gaydoen is belangrijker dan winnen', bij het Gaycafé, 'Diagnoses hier verkrijgbaar' bij de EHBO, 'Voer geen oorlog maar eendjes', dat werk, van die onschuldige, humoristische en sfeerverhogende bordjes. NOU.

Mail je beste, leukste, boerenlolligste en meest originele bordjestekst naar [email protected] en WIN/KRIJG kaarten voor de Zwarte Cross!

'Jamaar GeenStijl hoe groot is de kans nou dat ik win?' Gewoon iets leuks bedenken knasterd! Wie niet waagt wie niet bier aan de bar gaat halen, en koop in ieder geval géén kaarten bij obscure doorverkoopsites als Topticketshop en Viagogo want dat zijn 100% lulhoofden.