Toch jammer dat Thierry Baudet nooit premier zal worden van Dit Land, want als het hem onverhoopt & onvermoed tóch lukt, dan zijn we mooi van Peter R. de Vries verlost. Aldus beloofde de bekende economy class-vlieger Peter R. de Vries tijdens het RTL-programma Beau, waarvan u hierboven een fragment ziet. Volgens Baudet gaat het "heel slecht" met Nederland, blijkens zijn uitspraak "Ja, het gaat heel slecht", maar over vijf jaar is Baudet premier en dan komt alles goed. Waarop de bekende misdaadverslaggever De Vries zich hardop afvraagt: "Moet ik nou gaan emigreren of niet?" Wij zijn plotseling een beetje épris van de gedachte aan een minister-president Baudet, en wensen Peter de Vries bij dezen zeeën van beenruimte op de dag dat Baudet het onverhoopt tóch tot premier weet te schoppen.

Hieronder na de breek nog wat bekvechterette tussen de twee heerschappen: