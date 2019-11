Wakkere chocoladeletters in de Telebelg. Mensen met een outkiering moeten binnenkort VERPLICHT EEN TEGENPRESTATIE leveren voor al dat graties geld. Plannetje van Tamara van Ark (VVD) in het kader van de totaal mislukte Participatie-wet van Klijnsma (PvdA). Nu is het nog zo dat gemeentes maar wat aan mogen klooien met tegenprestaties voor bijstand. Maar van die vrijblijvendheid wordt nu afscheid genomen, met strenge maar rechtvaardige lalala-geld eisen. Luie linksmensen reageerden gisteravond al woedend op de VVD-plannen. Want ze dachten dat de VVD vuistdiep in GroenLinks zat. Dat is ook zo, maar Tamara van Ark heeft die memo nog niet gehad. GeenStijl Banen zet alvast de Tien Belangrijkste Arbeidsverschaffing & Werkprojecten voor Bijstandsontvangers op een rij. Doe er uw voordeel mee.

1. Schiphol in Zee aanleggen

Hopsakee. Allemaal naar Zandvoort aan Zee met een bats en graven maar met dat zand dat over is van de aanleg van het F1-circuit. Net zo lang tot er een skitterende luchthaven in zee verschijnt. Met 8 landingsbanen, een vetcool panorama deck en bagage-afdelingen waar je maar 1 minuut moet wachten. Het is 2019, jullie kunnen dit.

2. Snelweg Hoorn - Almere realiseren

Hoe moeilijk kan het zijn om de A7 aan te sluiten op de A27 met een geniale bypass? Gewoon wat Natura2000-gebieden afgraven en die grond met kruiwagens tussen Hoorn en Almere in de Zuiderzee kwakken teneinde een belangrijke verkeersader te realiseren. Scheelt bakken verkeer rond Amsterdam, dus win-win bij de Coentunnel.

3. Zwerfinator helpen

Met een grijpstok en een vuilniszak de Purmerendse Superheld Dirk Groot bijstaan in zijn strijd tegen rondslingerende flesjes en verpakkingen. Make Nederland SCHOON again & ruim die rotzooi nu eens op. Waarom moeten wij dit nu weer bedenken?

4. Bomen planten en bewaken

Neem een spade. Graaf een kuil. Zet boompje erin. Gooi kuil weer dicht. Leeg gieter & blijf er naast staan. De wereldwijde energiecrisis komt eraan. We hebben geen gas meer, olie is op, we hebben geen stroom, en gaan allemaal deaud. Maar biomassa = leven. Staatsbosbeheer is al aan het kappen als een malle met de kudtsmoes dat we heide in Nederland moeten. Gelul. Het gaat om brandhout. Het Gele Goud. Zie ook: 5.

5. Stroom opwekken

In plaats van de hele dag binnen zitten, naar shitshows op RTL en SBS kijken, qat roken, Schultenbrau-bier drinken. woedende commentaren op DDS en Jensen achterlaten en/of jemenitiese SchotelTV kijken, kun je ook bijdragen aan de energiecrisis in dit land. Ga tussen 0900 en 1700 uur rondlopen met een windmolentje op je hoofd en een zonnepaneel sandwich-board. U helpt er Nederland mee!

6. Derde Coentunnel graven

Het is elke dag raak. De uitvalsweg van De Telegraaf is iedere dag DIEPROOD op ANWB.NL/VERKEER. En dat kan anders, dat kan beter. Gewoon nog een tunneltje erbij graven, en die ook gewoon weer Coentunnel noemen. Vroem vroem.

7. Naar 3FM luisteren

Voor de lichamelijk wat minder begaafde bijstandsontvangers en slecht ter benigen hebben we ook wat licht administratief werk als tegenprestatie, want zo hardvochtig zijn we nou ook weer niet. Bijstandsontvangers kunnen ook lekker de hele dag luisteren naar het zieltogende 3FM om zo de desastreuze luistercijfers van het eens zo prachtige radiostation op te krikken.



8. GeldmaatBuddy

Pinautomaten hebben het zwaar in deze maatschappij. Ieder weekend worden roomblanke geld-uitgiftepunten aangerand door racistisch schorriemorrie dat familie is van Jesse Klaver zijn achterneef. Waarom niet iedere geldmaat 24/7 laten bewaken door twee potige bijstandsontvangers?

9. Boodschappen doen voor bejaarden

Enorme wachtrijen in supermarkten omdat er weer zo'n boomersenior in de rij staat voor een praatje met het kassameisje. Dat schiet niet op. En die mensen zijn al zo slecht ter been. Daarom alle bijstandsgerechtigen aan de boodschappenservice. Briefje mee. Gepast geld mee. Een uitkeringstrekker kan de was doen.

10. Stikstof stofzuigen in weilanden

Hoe moeilijk kan het zijn. Stofzuigertje met accu backpack en genoeg power om 8 uur per dag stikstofdeposities op akkers en graslanden te slobberen, en dan de paden op, de lanen in. Voor het milieu. Boeren kunnen weer verder met boeren, bouwers kunnen weer bouwen, iedereen blij.