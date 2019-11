Na 150 jaar testen, uitproberen en terugkijken van America's Funniest Home Videos gaat het Nederlandse politiekorps eindelijk overstag, al zal er vast nog wel wat getest, uitgeprobeerd en teruggekeken moeten worden: WE krijgen een taser. Een stukje diplomatie met uitermate veel overredingskracht en dat alles zonder dat de ontvangende partij direct naar de uitcheckbalie gereden hoeft te worden. Wapens blijven in het holster, geen rondvliegende kogels, minimaal kans op letsel, slachtoffer meteen slapen. Win win win. Nu is het erg makkelijk Captain Hindsight te spelen over escalaties die beëindigd hadden kunnen worden met een taser, maar we kennen in de afgelopen week al een voorbeeldje. Enfin, nu maar hopen dat de volgende drie dingen niet gaan gebeuren. 1. Agenten moeten na ieder gebruik van de taser 900 documenten invullen, rapportages schrijven en formulieren ondertekenen. 2. Dilan Zegeleriusdinges van de vvd claimt de introductie van de taser als overwinning van de vvd. 3. Iedereen en z'n slachtoffer die een taser in z'n bakkes heeft gekregen stapt naar het AD om verhaal te doen over onschuld, racisme en willekeur. *Zap* Doei!