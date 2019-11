Nou mensen die nu al iedere dag drie uur in de file staan wegens verstoppingen des doods, vreselijke kop-straatbotsingen de godganse tijd, strooizout opperdepop en andersoortige ellende, mensen die van de weeromstuit maar een keertje met de trein proberen te reizen wat helemaal niet mogelijk is wegens loeiduur, sardientjes in blik en blaadjes op de rails. Het wordt. Alleen. Maar. Erger. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, en die kunnen het weten, meldt voor 2024 'een toename van 8 procent van de mobiliteit en dat leidt tot een toename van de wachttijd met 23 procent'. Grappig hè, dat ze allemaal minder files willen. De vvd wil minder files en die zijn al honderd jaar aan de macht. D66 wil minder files want automobilisten zijn kleaudtzakken. CDA wil minder files, ook in de regio. DENK wil minder files koop maar een vliegend tapijt. 50Plus wil minder files ga maar lekker koersbal spelen in het buurtcentrum. PVV wil minder files iedereen terug naar z'n eigen land probleem opgelost. SGP wil minder files moet van Jezus. FvD wil vast ook wel iets met files. CU wil minder files meer tijd voor het gezin. IEDEREEN wil minder files, maar ze zitten elkaar zo in de weg over de manier waarop, dat we alleen maar meer files krijgen. Gelukkig mogen we binnenkort overal maximaal 100 km/h rijden, die snelheidsdaling is wel zo'n handige maatregel ALS HET TOCH OVERAL MUURVAST STAAT