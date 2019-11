Hee kijk. Volkskrant-columnist Jean-Pierre Geelen heeft een mening over de verslaggeving van GeenStijl. Uw weblog zou afgelopen woensdag hebben meegeholpen aan de 'verspreiding van vervuiling aan de randen van het mediawater'. Lees maar.

Nou hebben wij ook een mening over Jean-Pierre Geelen. Maar we hebben ook feiten.

Feit 1

Jean-Pierre Geelen beschouwt de 'update' van GeenStijl "‘DSI is aan boord gegaan (met wapens, schilden en naar verluidt een kettingzaag).’" kennelijk als vervuiling. Die update stond in deze tweet, waarin wordt verwezen naar het liveblog van GeenStijl over de verdachte situatie op Schiphol. GeenStijl opende dat liveblog naar aanleiding van deze alarmerende mededeling van de Marechaussee.

Feit 2

In de door geciteerde Geelen tweet staat ook: "- Passagiers uit toestel gehaald - Situatie mogelijk voorbij:" Dat GeenStijl daarmee een van de eerste media was om de ophef te dempen, vermeldt Jean-Pierre Geelen dan weer niet.

Feit 3

In het liveblog wordt direct verwezen naar de bron van de door Geelen aangehaalde update, de Spaanse ooggetuige Javier Domingo, die aan boord zat van het AirEuropa toestel. Hij twittert: "Las fuerzas especiales salen del avión. Armados, escudos y hasta una motosierra!!"

Feit 4

Motosierra is Spaans voor kettingzaag.

Feit 5

In dit stuk van de Volkskrant staat: "Dan komen leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aan boord. Zwaarbewapend." Deze zin komt voor het grootste deel overeen met het citaat van Geelen. Het enige verschil lijkt de zinsnede "en naar verluidt een kettingzaag." Daar staat dus al 'naar verluidt'. LEUK DETAIL VOOR MENSEN DIE VAN JOURNALISTIEK HOUDEN. DE BRON VAN DEZE BEWERING IS DEZELFDE ALS DE BRON VAN HET VOLKSKRANT ARTIKEL.

Maar goed, die kettingzaag dus. Is dat nou zo raar?

Feit 6

Omdat het onderzoek nog steeds gaande is, wil de marechaussee niets zeggen over details zoals het al dan niet gebruiken van de kettingzaag. De DSI heeft echter wel degelijk de beschikking over kettingzagen. Zie hier, hier en hier.

Update van GeenStijl: Nog een kettingzaag!



Feit 7

De column van Jean-Pierre Geelen verspreidt vervuiling als een olievlek over het stilstaand water in de stinkende put die de Volkskrant heet (Oh fuck dit is toch een mening, red.).