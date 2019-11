Dat was even schrikken gisteren

Er zijn gisteren tijdens de actie van de Marechausse op Schiphol niet drie personen die een mes bij zich hadden gearresteerd door de DSI. Dat weet iedereen al sinds een uur of negen gisteravond maar bij SchipholRegio.nl weten ze dat pas net. Het bericht '3 personen aangehouden ivm kaping Schiphol' is namelijk vanmiddag gerectificeerd. Het was gebaseerd op 'getuigen' die exclusief aan SchipholRegio.nl hadden bevestigd dat de arrestatie heeft plaatsgevonden. Nu blijken die 'getuigen' opeens maar één getuige te zijn, die bovendien zijn verklaring heeft ingetrokken. De rectificatie komt als een harde tegenslag voor iedereen die voor zijn betrouwbare nieuws uit de Regio Schiphol afhankelijk is van SchipholRegio.nl, zoals de bekende advocaat Richard Korver. Straks kun je zelfs zonder bronvermelding gekopieerde tweets van anonieme accounts over opstijgende F16's niet meer geloven. Overigens vertrouwen ze bij SchipholRegio.nl kennelijk ook hun eigen rectificaties niet, want het bericht staat nog steeds zonder update online.

Super betrouwbaar

Lekker retweets harken, Korver

"Mijn tweet klopt"