De ๐Ÿ†, het internationale symbool voor mannelijke genegenheid en goede bedoelingen. Weliswaar wat eendimensionaal, maar toch, u weet wel, bekend van 'Heeee schatje, vanavond ๐Ÿ†๐Ÿ†๐Ÿ†'. Nou dan weet zij het ook wel, en indien het antwoord luidt '๐Ÿ˜๐Ÿ‘' kan meneer alvast naar zijn collega's om een paar ๐Ÿ™Œ's te incasseren want IEMAND gaat een aubergineschotel klappen vanavond. Emoji's dus, bij ons trouwe publiek welbekend vanwege ๐Ÿธ๐Ÿธ en ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ. Nu gaan er verhalen dat Facebook emoji's die naar seks verwijzen mogelijk gaat verbieden. Auberginetje en perzikje enzo. Dus omdat WIJ allemaal zo'n dirty mind hebben wordt die arme paarse genotsknots geslachtofferd. Nou, deze voor je Facebook: ๐Ÿ’ฉ. Het moet maar eens klaar zijn met die door de blauwe ๐Ÿš‚ opgelegde heikneutercensuur. En in DIT HUIS doen we waar we zelf zin in hebben: ๐Ÿ†๐Ÿ†๐Ÿ†๐Ÿ†๐Ÿ†๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ†๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ†๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ‘๐Ÿ†๐Ÿ†๐Ÿ†

Zoals u weet is het gebruik van emoji's in de reaguursels verboden, zie Huisregels: "Oppermod GU heeft een gruwelijke hekel aan emoji. Maak daarom in geen geval gebruik van emoji."

Maar vandaag, en alleen hier & nu in dit topic, is het free for all schieten met emoji's. De dikke fucking ๐Ÿ–•in het gezicht van die knakkers van Facebook. Een ode aan de emoji, tevens. Plaats uw favoriete emoji en leg uit waarom juist die emoji uw favoriet is. Of vertel een anekdote. Misschien zijn de belangrijkste emoji's in uw leven wel ๐ŸŽ๐Ÿ‹๐Ÿ๐ŸŒ, terwijl u verdorie bij de politie werkt! Of wellicht bent u wel heel erg bedreven in het maken van emoji-landkaarten. Dat zou toch geweldig zijn, een emoji-landkaart.

Favo emoji-reeks Mosterd: ๐Ÿ†๐Ÿคš๐Ÿ‘‹๐Ÿคš๐Ÿ‘‹๐Ÿคš๐Ÿ‘‹๐Ÿ’ฆ๐Ÿ˜

Willekeurig voorbeeld emoji-landkaart