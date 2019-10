Eindelijk een stapje voor uit in de trage, dikke Brexit-stront. Na uitstel, uitstel van uitstel en nog veel meer uitstel, gaat er nu iets gebeuren. Jeremy Corbyn, Labour-leider en erkend vriend van diverse internationale heethoofden, is akkoord met nieuwe verkiezingen. Volgens de Britse grondwet betekent dit dat er een kikker in de Thames zes keer moet kwaken, dat er daarna een ridder in zijn nakie op zijn linkerbeen over een croquet-veld in Oxford gaat hinkelen en dat er dan nieuwe verkiezingen komen op de tweede maandag van de vierde maand na de verjaardag van de dochter van de man van de koningin. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk een pijnlijke affaire voor Labour, maar BoJo zelf kan ook nog klappen krijgen als Ome Nigel Farage uit de coulissen kruipt. Place your bets!