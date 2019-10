Het is alweer 148 jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk bij de hoogste opkomst ooit in democratische meerderheid vóór een vertrek uit de Europese Unie stemde. 23 juni 2016, GeenStijl was er live bij die avond, want wij surfen ook alweer dik anderhalve eeuw op de voorste golven van de geschiedenis. Maar 148 jaar later is Brexit alweer uitgesteld. Do or Die is Let's give it another try geworden, en nooit eerder in de naoorlogse geschiedenis werd de absolute and utter uselessness van politici zo duidelijk aangetoond, als door een Lagerhuis dat het maar niet voor elkaar krijgt om de democratische wens van de meerderheid uit te voeren. Het schijnt dat er nu nieuwe verkiezingen aankomen, maar daar moet Labour wel voldoende opportunisme bij voelen want niemand vertrouwt er op dat Kameraad Corbyn een aantrekkelijke keuze is. Het bestaan van Nigel Farage (en diens Brexit Party) is juist weer een blok aan het been van BoJo, maar enfin, als iemand de kracht nog heeft om zich in te lezen, hierrr ratelt de politieke telex van Politico, die direct is ingeplugd in de EU. Meer activistisch is deze podcast: "It’s time to slay this zombie parliament", of deze hieronder: