Junaid Iqbal reisde vanuit Pakistan naar Nederland om Greetje Wilders te ontdoen van zijn goddelijke kop met haar en helaas voor Junaid is dat verboden in Nederland. Meneer heeft paradoxale verklaringen afgelegd: aan de ene kant moet Geert wel gewoon dood, maar aan de andere kant ziet hij ook wel op tegen de zware straffen dus was het allemaal een soort van grapje, maar hoewel Geert Wilders een kafir is die hij af wilde maken, wilde hij hem niet vermoorden, ware het niet dat hij wel moest sterven, terwijl dat allemaal niet de bedoeling was. Hoe hoog Junaid scoort op de Schaal van Verwarde Man horen we zo van de rechter, LIVE in de extra beveiligde rechtbank. Geert is er zelf bij, maar zal helaas geen gebruik maken van zijn spreekrecht. Tante Sassie na de klikkkk.