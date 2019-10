Je zou het tussen alle ellende van verdrietige Feyenoorders door haast vergeten, maar ook in de amateurklassen van het Nederlandse voetbal, de hall pass voor proleten om na een weekje buffelen voor de baas andere mensen eens lekker onder het gras te schoppen, is het met regelmaat bonje. Zoals dit keer bij tokkieclub DWSV uit Utrecht. De scheidsrechter trok in een duel in de vierde klasse (niveautje de rechtsback kan net lopen, de spits is 122 kilo en de sterspeler, de mid-mid, mocht toen hij 6 jaar was een keertje meetrainen met de F1 van De Graafschap) een paar rode kaarten en moest vervolgens rennen voor zijn leven; het leek er zelfs op dat er iemand met een mes achter 'm aan kwam. Alsof dat allemaal niet erg genoeg is mag voorzitter weggooier Wout Stulen de boel gaan zitten goedpraten bij RTV Utreg. De scheids floot warrig, de scheids was nerveus, de scheids voelde de wedstrijd niet goed aan, de scheids was te jong, de komst van de politie was overtrokken, er zit een verschil tussen 'bedreigd worden' en 'je bedreigd voelen' en over al die eerdere incidenten bij de 'volksclub' zegt hij: "Bij andere clubs gebeurt ook weleens wat."

Nou KNVB, optreden dan maar, we laten onze onderkneuzencompetities niet langer terroriseren door achterlijke agressievelingen. Uit de competitie met deze verzameling wilden, met bedankbriefje aan Wout 'wrijven in een vlek' Stulen. We hebben allemaal onze mond vol van hufterigheid in de samenleving, het thematiseren van respect op het veld, respect voor de tegenstander, respect voor scheidsrechters, 'zonder respect geen voetbal' en allerlei fair play-regeltjes. Een scheidsrechter najagen hoeven we niet te pikken - de beste man heeft thuis immers ook al niks te vertellen - en recht lullen wat krom is al helemáál niet. Weg met die club en weg met dat poephoofd van een voorzitter. Laat ze maar lekker onderling partijtje spelen op de training. Of is Richard Nieuwenhuizen soms voor niks gestorven?