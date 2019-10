Dat gelul over 'Max Verstappen moet een keer volwassen worden' omdat hij op de persconferentie toegaf geen vaart te hebben geminderd toen Valtteri 'er-moet-toch-iemand-in-die-auto-zitten' Bottas zijn Mercedes in de muur had geparkeerd. Houd op hoor. Hij had sowieso al de snelste tijd en dat de regelneven in het VAR-busje daar dan P4 van maken met een strafje, ze doen maar. Plankgas met je bakkes en anders moet je lekker thuis op de bank gaan zitten. Dan maar winnen vanaf P4 en hopen op malheur bij die makkers van Ferrari, want die zeurpietenploeg is echt niet te pruimen. TandartsTV is LIVE bij Ziggo en de livetweets van onze maten van Autobahn na de klik. Hup Max!

UPDATE: Het feest duurde weer één bocht. Eerst geëmmer met Hamilton, daarna lekke band dankzij Bottas. Daahaaag.

UPDATE: Max knokt zich terug naar P6. Hamilton wint, voor Vettel, voor Bottas.