Gedoe in Oslo, waar een in camouflagebroek en (vermoedelijk) scherfvest gehuld kaalkopje een ambulance heeft gestolen en op voetgangers is ingereden. De man zou gewapend geweest zijn en is door de politie gearresteerd (zie video hierboven). De politie meldt dat hij lichtgewond is en dat ze nog op zoek zijn naar een vrouw in verband met het stelen van de ambulance. Onder de slachtoffers zou een baby in een kinderwagen zijn, maar hoe het daarmee is, is nog niet bekend. Net zoals we nog niet weten hoeveel gewonden (of erger) er zijn gevallen. Later meer dus.

UPDATE 14u12: De ambulance is volgens de politie om 12u30 gestolen, de dader is om 12u45 gearresteerd. Hij zou zijn ingereden op een vrouw met meerdere kinderen in een kinderwagen en een ouder echtpaar. De vrouw en de kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

UPDATE 14u15: Volgens NRK zijn de kinderen in de kinderwagen een tweeling van 7 maanden. Een van hen is lichtgewond, de toestand van het andere kind is onbekend. De drie ambulancemedewerkers zijn niet gewond geraakt.



Da's een scherfvest toch?