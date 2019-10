DWDD is divers. Nieuwsuur is divers. NOS Journaal is divers. VPRO is divers. De hele NPO is divers. Gemeenteraad Amsterdam is divers. James Bond, ook al divers. De Volkskrant is divers (we noemen een Fatima Dakmar). Onze Nationale Spoorwegen, hartstikke divers. Eredivisie, hartstikke divers. Oscar-uitreiking nu ook divers. Gemeentelijk Vervoersbedrijf, divers. Rijksoverheid is divers van Hier tot Tokio. Zo'n beetje iedere tv-commercial is divers, op het strontvervelende af. Rechtbank Rotterdam, echt wel divers. D66, VVD, GroenLinks, allejezus divers. Regeringspartij ChristenUnie is trouwens nog niet divers. Zou dat de reden zijn waarom Anti-Rook Magiër Paultje Blokhuis alleen maar blanken op pakjes sigaretten zet?

Of weet iemand meer?